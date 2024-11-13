Демократы в Сенате спешат утвердить выдвинутых Байденом судей до прихода Трампа

После того, как республиканцы возьмут контроль над палатой 3 января, Сенат во вторник по местному времени, должен проголосовать за утверждение одного из кандидатов Байдена - бывшего прокурора Эйприл Перри. Она была выдвинута президентом-демократом на должность судьи окружного суда США в штате Иллинойс.

В целом, сейчас в Сенате голосования ожидают 31 кандидата на должность судьи, которых ранее объявил Байден включая Перри. Она является одной из 17 кандидатов, которые уже прошли рассмотрение в Юридическом комитете Сената и ждут окончательного голосования полным составом Сената. Еще 14 кандидатов ожидают рассмотрения комитетом.

Конституция США закрепляет за Сенатом полномочия утверждать кандидатуры президента на пожизненные должности в федеральных судебных органах.

"Мы сделаем столько, сколько сможем", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Давление и оперативность

За первые четыре года пребывания в должности, Трамп осуществил 234 судейских назначения, что является вторым показателем среди всех президентов за один срок. Таким образом он создал консервативное большинство 6-3 в Верховном суде США с тремя назначенными судьями.

В то же время, Байден назначил много либеральных судей. С начала его президентства в 2021 году, Сенат утвердил 213 судейских кандидатур, в частности либеральную судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон. Около двух третей из них - женщины, и столько же - представители расовых меньшинств.

Демократы в Сенате находятся под давлением, чтобы быстро утвердить остальных кандидатов, а также любых новых кандидатов, которых Байден может назвать в последние недели своего президентства. Сколько кандидатов смогут утвердить демократы в Сенате, еще предстоит выяснить.

В воскресенье, 10 ноября, Трамп в своем посте в соцсетях призвал Сенат прекратить утверждение кандидатур Байдена, заявив: "Демократы хотят протаранить своих судей".

Назначенные ранее Трампом судьи участвовали в принятии важных решений, которые приветствовали консерваторы. Среди них - решения Верховного суда, отменяющие право на аборт, расширяющие права на ношение оружия, отказывающие в приеме в колледжи на основе расовой принадлежности, а также ограничивающие полномочия федеральных регуляторных агентств.

Утверждение кандидатов на судейские должности происходит простым большинством голосов. Сейчас демократы имеют незначительное большинство 51-49. Это означает, что они не могут позволить себе никаких "перебежек" или "прогулов", если республиканцы появятся с силой, чтобы выступить против кандидатов Байдена.

Любой возможный кандидат

Союзники Байдена заявили, что согласованное продвижение остальных его кандидатур позволит ему развить свое наследие, которое помогло разнообразить федеральный судейский корпус, где долгое время доминировали белые мужчины.

При этом Байден не прекратил назначение судей. В пятницу, 8 ноября, президент объявил своего первого послевыборного кандидата - Тали Фархадиан Вайнштейн, которая после неудачной попытки стать окружным прокурором Манхэттена на праймериз Демократической партии 2021 года, была избрана на должность федерального окружного судьи в Нью-Йорке.

Представитель сенатора Дика Дурбина, демократа №2 в Сенате и председателя судебного комитета, заявил, что он "стремится утвердить каждого возможного кандидата до конца работы этого Конгресса".

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что во время первого срока Трампа, контролируемый республиканцами Сенат утвердил 18 судей. Это произошло после победы Байдена на выборах 2020 года, но еще до того, как он вступил в должность.

Среди кандидатов, ожидающих утверждения, - пятеро во влиятельные федеральные апелляционные суды. Республиканцы перед выборами заявили, что имеют голоса, чтобы заблокировать двух из них. Один из них - Адила Манги, который стал бы первым федеральным апелляционным судьей-мусульманином, а другой - генпрокурор Северной Каролины Райан Парк, который безуспешно защищал в Верховном суде политику приема на работу, которая основана на расовой дискриминации.

Есть еще 26 кандидатов, которых Байден назначил судьями первой инстанции. Среди них - уже упомянутая Эйприл Перри, бывший прокурор, которая сейчас работает в штаб-квартире GE HealthCare в Чикаго и которая присоединится к судейской коллегии в Иллинойсе. Байден назначил ее на должность судьи в апреле 2024 года, после того, как ее предыдущее назначение на должность главного федерального прокурора Чикаго было заблокировано сенатором-республиканцем Джей-Ди Вэнсом.

Вэнс начал блокировать кандидатуры Байдена на должности в Министерстве юстиции США в 2023 году. Это произошло после того, как специальный советник Джек Смит добился первого из двух федеральных обвинительных актов против Трампа, который впоследствии выбрал сенатора своим напарником на выборах вице-президента.