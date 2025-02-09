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Демократы могут приостановить работу правительства, чтобы добиться уступок от Трампа

Воскресенье 09 февраля 2025 21:28
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Демократы могут приостановить работу правительства, чтобы добиться уступок от Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сенатор-демократ Кори Букер не исключил, что демократы задействуют приостановку работы правительства США или дефолт по государственному долгу против действий Дональда Трампа. Это в свою очередь, будет рычаг для того, чтобы добиться уступок от республиканцев и президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Стратегия заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Дональду Трампу причинять вред американцам, делать нас менее защищенными и повышать наши расходы. Мы рассмотрим каждый инструмент в нашем арсенале, как мы это делали на прошлой неделе, чтобы убедиться, что мы не позволим ему причинять вред людям", - сказал Букер.

Ранее он заявил, что хотя демократы "не собираются прекращать работу правительства", однако они хотят "выступить против действий Дональда Трампа, которые наносят вред всем американцам", утверждая, что страна "сейчас находится в кризисе".

Также сенатор-демократ выступил против ужесточения Трампом инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

"Это ошеломляет меня, особенно потому, что они, они действительно обвиняют это слово DEI, как будто это что-то, что подрывает способность правительства нанимать лучших людей. На самом деле все наоборот. Когда мы пытаемся нанять лучших из лучших, проводим более широкий поиск, чтобы попасть в HBCU или учреждения, обслуживающие испаноязычных, чтобы найти как можно больше кандидатов. Для меня это своего рода вещи, которые помогают нам нанимать лучших из лучших", - пояснил он.

Букер добавил, что то, что делает Трамп, является последовательной ложью людям под видом некого "благородного идеала".

Напомним, в конце января администрация президента США поручила руководителям федеральных ведомств начать сокращение сотрудников офисов комплекса разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности. Причиной стала то, что команда Дональда Трампа считает эти программы дискриминационными.

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