Демократы в Конгрессе США предложили 15 млрд долларов займа для Украины

Члены Демократической партии в Палате представителей США внесли предложение насчет 15 миллиардов долларов прямого займа Украине. Поправка подана в законопроект санкций против РФ и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

"Адские санкции" с поправкой демократов

Демократы предлагают направить эти средства для Украины на:

закупку оборонной продукции,

оборонных услуг,

услуг по проектированию и строительству.

Поправку №5 к законопроекту HR 5334 покойного сенатора Линдси Грэма внесли демократы:

Грегори Микс,

Билл Китинг,

Майк Квигли,

Джейми Раскин.

В перечне Комитета по регламенту Палаты представителей она имеет статус "Submitted" - представлена, уточняет издание.

Что дает поправка

Текст поправки дает разрешение госсекретарю США выделить Украине 15 миллиардов долларов прямых ссуд. Это будет происходить дополнительно к средствам, уже доступным по программе в соответствии с Arms Export Control Act.

Известно, что Комитет по регламенту рассмотрел поправки в законопроект 14 сентября. Три предложения демократов вынесли на отдельное голосование: все были отклонены со счетом 3-7, пишет издание.

Среди них были поправки об:

отмене широких вторичных тарифов,

изменении стандарта для президентской отмены санкций,

определения перечня стран, на которые будут распространяться тарифные положения.

Поправка о ссуде для Украины отдельного голосования в комитете не имела. Комитет принял процедурное решение по законопроекту со счетом 7-3.