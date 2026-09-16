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Демократы в Конгрессе США предложили 15 млрд долларов займа для Украины

15:41 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Демократы в Конгрессе США предложили 15 млрд долларов займа для Украины Фото: Конгресс США вскоре проголосует за законопроект Линдси Грэма (Getty Images)
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Члены Демократической партии в Палате представителей США внесли предложение насчет 15 миллиардов долларов прямого займа Украине. Поправка подана в законопроект санкций против РФ и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

"Адские санкции" с поправкой демократов

Демократы предлагают направить эти средства для Украины на:

  • закупку оборонной продукции,
  • оборонных услуг,
  • услуг по проектированию и строительству.

Поправку №5 к законопроекту HR 5334 покойного сенатора Линдси Грэма внесли демократы:

  • Грегори Микс,
  • Билл Китинг,
  • Майк Квигли,
  • Джейми Раскин.

В перечне Комитета по регламенту Палаты представителей она имеет статус "Submitted" - представлена, уточняет издание.

Что дает поправка

Текст поправки дает разрешение госсекретарю США выделить Украине 15 миллиардов долларов прямых ссуд. Это будет происходить дополнительно к средствам, уже доступным по программе в соответствии с Arms Export Control Act.

Известно, что Комитет по регламенту рассмотрел поправки в законопроект 14 сентября. Три предложения демократов вынесли на отдельное голосование: все были отклонены со счетом 3-7, пишет издание.

Среди них были поправки об:

  • отмене широких вторичных тарифов,
  • изменении стандарта для президентской отмены санкций,
  • определения перечня стран, на которые будут распространяться тарифные положения.

Поправка о ссуде для Украины отдельного голосования в комитете не имела. Комитет принял процедурное решение по законопроекту со счетом 7-3.

Ранее РБК-Украина писало, что руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступило против законопроекта Грэма о санкциях против России. Однако внутри партии нет единства по этому вопросу.

Кроме того, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана. За законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

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