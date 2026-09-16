Демократы в Конгрессе США предложили 15 млрд долларов займа для Украины
Члены Демократической партии в Палате представителей США внесли предложение насчет 15 миллиардов долларов прямого займа Украине. Поправка подана в законопроект санкций против РФ и Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
"Адские санкции" с поправкой демократов
Демократы предлагают направить эти средства для Украины на:
- закупку оборонной продукции,
- оборонных услуг,
- услуг по проектированию и строительству.
Поправку №5 к законопроекту HR 5334 покойного сенатора Линдси Грэма внесли демократы:
- Грегори Микс,
- Билл Китинг,
- Майк Квигли,
- Джейми Раскин.
В перечне Комитета по регламенту Палаты представителей она имеет статус "Submitted" - представлена, уточняет издание.
Что дает поправка
Текст поправки дает разрешение госсекретарю США выделить Украине 15 миллиардов долларов прямых ссуд. Это будет происходить дополнительно к средствам, уже доступным по программе в соответствии с Arms Export Control Act.
Известно, что Комитет по регламенту рассмотрел поправки в законопроект 14 сентября. Три предложения демократов вынесли на отдельное голосование: все были отклонены со счетом 3-7, пишет издание.
Среди них были поправки об:
- отмене широких вторичных тарифов,
- изменении стандарта для президентской отмены санкций,
- определения перечня стран, на которые будут распространяться тарифные положения.
Поправка о ссуде для Украины отдельного голосования в комитете не имела. Комитет принял процедурное решение по законопроекту со счетом 7-3.
Ранее РБК-Украина писало, что руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступило против законопроекта Грэма о санкциях против России. Однако внутри партии нет единства по этому вопросу.
Кроме того, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана. За законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.