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Демократы в Конгрессе США пытаются "вытянуть" проекты Джонсона с помощью Украине

Фото: демократы в Конгрессе США для помощи Украине пошли на беспрецедентный шаг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Демократы в Конгрессе США пытаются спасти законопроекты о финансировании помощи другим государствам, в частности, Украине. Это беспрецедентный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отмечается, 18 апреля четыре демократа в Комитете по регламенту Палаты представителей поддержали законопроекты спикера Майка Джонсона (республиканец). "За" проголосовали также пять членов Республиканской партии, но трое отдали голоса "против".

Не поддержали законы Джонсона Томас Масси, Ральф Норман и Чип Рой - правые сторонники жесткой линии Республиканской партии.

Без голосов демократов четыре законопроекта Джонсона не удалось бы "вытянуть" для рассмотрения в Палате представителей. Издание отмечает, что демократы отступили от привычных политических норм.

Комитет по вопросам регламента обычно состоит из лояльных к спикеру членов, но бывший спикер Кевин Маккарт включил радикалов в состав, чтобы успокоить правых сторонников жесткой линии.

"Такого рода объединение партий в комитете не происходило за все время моего пребывания здесь", - сказал конгрессмен Дэн Килди, служащий в Конгрессе уже более 10 лет.

Он отметил, что это беспрецедентный шаг для американского Конгресса.

 

Что этому предшествовало

Напомним, американские законодатели с сентября 2023 года не могут договориться о продолжении финансирования помощи Украине. Республиканцы блокируют решение.

Чтобы сделать шаг для помощи Украине, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа. Пакет помощи Украине на 60 млрд долларов будут рассматриваться отдельно от Израиля и Тайваня.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно".

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