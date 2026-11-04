Демократы в Конгрессе США могут добиться новой помощи Украине и преодолеть вето Трампа, - СМИ

Как известно, президент США Дональд Трамп в значительной степени приостановил финансовую и военную помощь Украине, несмотря на широкую поддержку американской помощи со стороны законодателей-демократов и республиканцев.

Причем совсем недавно Трамп вызвал недовольство членов Конгресса, в том числе многих республиканцев, когда отменил санкции против российского дизельного топлива и санкции против российский энергетики спустя несколько недель после подписания соответствующих законов.

Теперь, как поясняет Reuters, с переходом контроля над обеими палатами в января демократы смогут сами решать, какие вопросы будут выноситься на голосование и когда. Это в свою очередь, может позволить им одобрить новую помощь Украине, а также, скорее всего, иметь необходимые две трети голосов для преодоления вето Трампа.

"Помощники демократов заявили, что помощь Киеву является приоритетной задачей", - пишет агентство.

Кроме того, демократы могут нацелиться на другие действия Трампа. В частности, представитель Демократической партии Грегори Микс из Нью-Йорка, который, вероятно, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, внес на рассмотрение двухпартийный законопроект, который направлен на блокировку плана Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

"Хотя окончательный размер большинства демократов еще не определен, поддержка Украины со стороны этой партии и многих республиканцев Трампа в прошлом была настолько сильной, что Конгресс, возможно, сможет набрать достаточное большинство, чтобы преодолеть вето Трампа", - добавило Reuters.