Демократы готовят для Украины пакет военной помощи на 15 миллиардов долларов, - FT

По словам источников, после успеха на промежуточных выборах в США демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, планируют активнее поддерживать Украину.

Важно понимать, что, несмотря на усиление позиций демократов в Конгрессе, внешняя политика США остается под контролем Дональда Трампа. Поэтому законодатели намерены влиять на поддержку Киева с помощью бюджетных решений и парламентского контроля.

Среди первоочередных задач - помощь энергетическому сектору Украины накануне зимы. Демократы хотят предусмотреть дополнительное финансирование и другие меры поддержки в ежегодном законе США об оборонной политике, который должен быть принят до завершения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Еще одним направлением обсуждений являются поставки Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, предоставление разведывательной информации и обеспечение работы спутниковой связи Starlink.

Помимо военной помощи, демократы планируют добиваться пересмотра санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

Поводом для этого стало решение Трампа воспользоваться механизмом исключений и ослабить дополнительные ограничения против России на фоне договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. В связи с этим законодатели хотят внести изменения в действующее санкционное законодательство.

"Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили", - заявил представитель демократов.

Кроме того, представители партии намерены проверить внешнеполитические решения администрации Трампа и возможные деловые интересы ее представителей. В частности, речь идет о специальном посланнике Стиве Уиткоффе и зяте американского президента Джареде Кушнере.

В Белом доме в ответ заявили, что Трамп, Уиткофф и Кушнер сосредоточены на прекращении войны в Украине и настроены на конструктивное сотрудничество с Конгрессом.

Однако возможности демократов влиять на принятие решений остаются ограниченными. Чтобы преодолеть президентское вето на законодательные инициативы, им понадобится поддержка части республиканцев.