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Деменция прогрессирует. Врачи объяснили, как выявить и предотвратить болезнь Альцгеймера

Украина, Среда 15 мая 2024 21:26
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Деменция прогрессирует. Врачи объяснили, как выявить и предотвратить болезнь Альцгеймера Фото: врачи объяснили, как уберечься от болезни Альцгеймера (GettyImages-)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодняшний день в мире более 50 миллионов людей имеют расстройство, характеризующееся снижением умственных функций. И по прогнозам количество больных будет только расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

По информации Всемирной организации здравоохранения к 2030 году количество людей, имеющих деменцию, составит 82 миллиона, а к 2050 году - 152 миллиона.

Основной причиной деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится 60-70% всех случаев.

Что известно о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее заболевание, которое начинается с постепенного ухудшения памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования болезни Альцгеймера поражаются структуры головного мозга, что приводит к нарушению функций психики: длительной памяти, мышления и речи.

Ученые до конца не понимают, что именно приводит к болезни Альцгеймера. Есть факторы, повышающие риск ее возникновения, однако есть и то, что может предотвратить болезнь.

Изменения в мозге могут начаться за несколько лет до первых симптомов. Впрочем, есть признаки, на которые важно обратить внимание и обратиться к врачу:

  • дезориентация во времени и пространстве;
  • трудности в выполнении повседневной работы;
  • повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;
  • сложности в процессе ведения диалога и нарушения речи (логичности, последовательности);
  • проблемы в запоминании расположения вещей;
  • проблемы с подсчетом;
  • резкие смены настроения и поведения;
  • потеря способности мыслить рационально и принимать решения;
  • сложности с ориентацией в пространстве, различении цветов и контрастности; появление проблем с чтением и управлением автомобилем;
  • прекращение трудовой и социальной активности.

Как предотвратить и лечить болезнь Альцгеймера

Пока нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний.

А значит, основной формой помощи людям с болезнью Альцгеймера есть своевременная диагностика и забота близких.

Если вы заподозрили у своего близкого человека первые проявления болезни Альцгеймера или нарушения умственной деятельности, обратитесь за медицинской помощью.

Поскольку функциональные особенности работы головного мозга изменяются с возрастом, большинство больных - старше 65 лет.

Болезнь Альцгеймера является одной из причин инвалидности и несамостоятельности людей старшего возраста. Однако следует понимать, что она не является нормой или формой старения.

Общие советы по профилактике:

  • ведите здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек;
  • своевременно лечите зубы и не допускайте болезней десен - бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера;
  • контролируйте артериальное давление, снизьте потребление соли, сахара и поддерживайте здоровый вес;
  • тренируйте мозг и развивайте память - читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте стихи;
  • больше общайтесь. Общение - это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о 6 группах продуктов, снижающих риск диабета, рака и деменции.

Между тем кулинарный эксперт Мэтт Уэбстер назвал специи, которые положительно влияют на работу мозга.

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