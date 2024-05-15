Деменція прогресує. Лікарі пояснили, як виявити та запобігти хворобі Альцгеймера
Станом на зараз у світі понад 50 мільйонів людей мають розлад, що характеризується зниженням розумових функцій. І за прогнозами кількість хворих тільки зростатиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я до 2030 року кількість людей, що мають деменцію становитиме 82 мільйони, а до 2050 року - 152 мільйони.
Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера - не неї припадає 60–70 % усіх випадків.
Що відомо про хворобу Альцгеймера
Хвороба Альцгеймера - це прогресуюче захворювання, яке починається з поступового погіршення пам’яті та розумових здібностей. У процесі прогресування хвороби Альцгеймера уражаються структури головного мозку, що призводить до порушення функцій психіки: довготривалої пам’яті, мислення та мовлення.
Вчені до кінця не розуміють, що саме спричиняє хворобу Альцгеймера. Є чинники, що підвищують ризик її виникнення, проте є й те, що може запобігти хворобі.
Зміни в мозку можуть розпочатися за кілька років до появи перших симптомів. Утім, є ознаки, на які важливо звернути увагу і звернутися до лікаря:
- дезорієнтація в часі та просторі;
- труднощі у виконанні повсякденної роботи;
- повторення однотипних запитань та постійне уточнення вже відомої інформації;
- складності в процесі ведення діалогу та порушення мовлення (логічності, послідовності);
- проблеми в запам’ятовуванні розташування речей;
- проблеми з підрахунком;
- різкі зміни настрою та поведінки;
- втрата здатності мислити раціонально та ухвалювати рішення;
- складнощі з орієнтацією в просторі, розрізненні кольорів та контрастності, поява проблем із читанням та керуванням автомобілем;
- припинення трудової та соціальної активності.
Як запобігти та лікувати хворобу Альцгеймера
Наразі немає терапії для подолання деменції та хвороби Альцгеймера. Лікарські засоби перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.
А отже основною формою допомоги людям із хворобою Альцгеймера є вчасна діагностика та турбота близьких.
Якщо ви запідозрили у своєї близької людини перші прояви хвороби Альцгеймера або ж порушення розумової діяльності, зверніться по медичну допомогу.
Оскільки функціональні особливості роботи головного мозку змінюються з віком, більшість хворих - старші 65 років.
Хвороба Альцгеймера нині є однією з причин інвалідності та несамостійності людей старшого віку. Однак, варто розуміти, що вона не є нормою чи формою старіння.
Загальні поради щодо профілактики:
- ведіть здоровий спосіб життя та відмовтеся від шкідливих звичок;
- вчасно лікуйте зуби й не допускайте хвороб ясен - бактерії Porphyromonas gingivalis ймовірно можуть бути причиною хвороби Альцгеймера;
- контролюйте артеріальний тиск, зменште споживання солі, цукру та підтримуйте здорову вагу;
- тренуйте мозок та розвивайте пам’ять - читайте, розгадуйте кросворди, вивчайте вірші;
- більше спілкуйтеся. Спілкування - це активна розумова діяльність, зокрема, концентрація уваги та стимуляція пам’яті.
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