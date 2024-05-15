Деменція прогресує. Лікарі пояснили, як виявити та запобігти хворобі Альцгеймера

Станом на зараз у світі понад 50 мільйонів людей мають розлад, що характеризується зниженням розумових функцій. І за прогнозами кількість хворих тільки зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я до 2030 року кількість людей, що мають деменцію становитиме 82 мільйони, а до 2050 року - 152 мільйони.

Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера - не неї припадає 60–70 % усіх випадків.

Що відомо про хворобу Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера - це прогресуюче захворювання, яке починається з поступового погіршення пам’яті та розумових здібностей. У процесі прогресування хвороби Альцгеймера уражаються структури головного мозку, що призводить до порушення функцій психіки: довготривалої пам’яті, мислення та мовлення.

Вчені до кінця не розуміють, що саме спричиняє хворобу Альцгеймера. Є чинники, що підвищують ризик її виникнення, проте є й те, що може запобігти хворобі.

Зміни в мозку можуть розпочатися за кілька років до появи перших симптомів. Утім, є ознаки, на які важливо звернути увагу і звернутися до лікаря:

дезорієнтація в часі та просторі;

труднощі у виконанні повсякденної роботи;

повторення однотипних запитань та постійне уточнення вже відомої інформації;

складності в процесі ведення діалогу та порушення мовлення (логічності, послідовності);

проблеми в запам’ятовуванні розташування речей;

проблеми з підрахунком;

різкі зміни настрою та поведінки;

втрата здатності мислити раціонально та ухвалювати рішення;

складнощі з орієнтацією в просторі, розрізненні кольорів та контрастності, поява проблем із читанням та керуванням автомобілем;

припинення трудової та соціальної активності.

Як запобігти та лікувати хворобу Альцгеймера

Наразі немає терапії для подолання деменції та хвороби Альцгеймера. Лікарські засоби перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.

А отже основною формою допомоги людям із хворобою Альцгеймера є вчасна діагностика та турбота близьких.

Якщо ви запідозрили у своєї близької людини перші прояви хвороби Альцгеймера або ж порушення розумової діяльності, зверніться по медичну допомогу.

Оскільки функціональні особливості роботи головного мозку змінюються з віком, більшість хворих - старші 65 років.

Хвороба Альцгеймера нині є однією з причин інвалідності та несамостійності людей старшого віку. Однак, варто розуміти, що вона не є нормою чи формою старіння.

Загальні поради щодо профілактики: