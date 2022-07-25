Демченко втратив ще одну посаду, - джерело

Руслан Демченко відсторонений від посади голови комітету з питань розвідки при президентові України.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Цю посаду обійме начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Водночас співрозмовники видання зазначили, що Демченко був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО "суто з особистих причин".
Призначати його на інші посади не планують.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Демченко з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
На посаду першого заступника секретаря РНБО він був призначений 16 червня 2020 року.