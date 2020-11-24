ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У справі "скіфського золота" призначили нового суддю

Автор: РБК-Україна

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи "про скіфське золото". Нові слухання справи по суті будуть призначені в найближчі місяці.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова, передає "Крим. Реалії".

За її словами, МЗС планує передати українське подання на розгляд суду найближчим часом.

За даними російського агентства ТАСС, новим суддею по справі "скіфського золота" став Джерард Левін.

Популярні новини

Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржується в суді.

У листопаді минулого року апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відводі судді у справі про "скіфське золото".

Українська сторона встановила, що суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнафтобуд".

Юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит, поставивши під сумнів незалежність суду

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Амстердамскифское золото