По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів

Національна поліція у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета провела обшуки в квартирі волонтерів Євгенія та Наталі Акастеловых. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євгена Акастелова Facebook.

За словами екс-народного депутата Ігоря Мосійчука, Євген Акастелов є одним волонтера Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета.

"У мене вдома поліція, буде обшук", - написав Акастелов вночі 13 грудня.

Акастелов був "сотником" у часи Майдану, керував обороною на вулиці Інститутській.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зокрема, були затримані музикант і доброволець Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко. Також в справі фігурує доброволець Петро Киян.

За словами заступника голови Національної поліції Євгена Коваля, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета встановили в ході вивчення інших, на перший погляд, не пов'язаних між собою злочинів.

При цьому, у поліції повідомили, що на певних етапах у рамках слідство чинився системне опір. Глава Нацполиции Ігор Клименко заявив, що "є розуміння, хто це робив" і їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.