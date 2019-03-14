Луценко розповів про розслідування нападу на Стерненка

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Напад на Стерненка розслідується хорошими темпами

Розслідування справи про напад на одеського активіста Сергія Стерненка просувається швидкими темпами. Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної ради щодо нападів на активістів заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначив, що, за версією слідства, у нападу на Стерненка один виконавець і один замовник.

"Я прийняв рішення передати саме СБУ справу по Сергію Стерненку. І там дійсно вбачається один замовник і один виконавець. Ми йдемо непоганими темпами", - повідомив він.

Нагадаємо, в травні 2018 року в Одесі невідомі напали на місцевого активіста Сергія Стерненка. За словами постраждалого, при нападі йому порізали руку, але він чинив опір з використанням свого ножа, в результаті чого один з нападників помер. За даними місцевого видання "Думська", у другого нападника теж були поранення. Крім того, на тілі загиблого було виявлено татуювання з номером однієї з частин Десантно-штурмових військ ЗС України.

Напад на Стерненка кваліфікували як замах на вбивство.