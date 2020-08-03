Справа Вовка: голові ДСА обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Керівнику ДСА призначили особисте зобов’язання.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Таким чином, слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"На підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчих детективів НАБУ, прокурорів та суду за першою вимогою; повідомляти слідчих, прокурорів та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими", - йдеться у повідомленні.

Строк дії зобов’язань - до 16 вересня. Повний текст ухвали проголосять у четвер, 6 серпня о 16:00.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Чиновників підозрюють, зокрема, у прийнятті замовних рішень та спробі захоплення влади в системі судоустрою.

РБК-Україна дослідило записи розмов одіозних суддів, а також розбиралося, чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".