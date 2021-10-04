Справу про "військового комісара Криму" Качарова передали до суду, - прокуратура

Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно "військового комісара Криму". Проти нього відкрито справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу прокуратури Автономної Республіки Крим .

Джерела РБК-Україна в прокуратурі повідомили, що мова йде про "військового комісара Криму" Костянтина Качарова.

У прес-службі прокуратури зазначили, що цей "комісар" здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних кампаній цивільного населення півострову до лав збройних сил держави-окупанта.

Він розробляв плани та організовував проведення 5 призовних кампаній кримчан у відповідних районах. Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Прокуратура повідомила про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму, серед яких і так званий військовий комісар Республіки Крим.