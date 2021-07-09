Досудове розслідування по "VAB банку" завершено і справу передано до суду

Справу передано до Вищого антикорупційного суду.

"Детектива не розкопали нічого нового. Взяли ті ж документи, з яким працювали з 2016 року, і роздали нові підозри", - стверджує один з фігурантів справи на правах анонімності.

Нацбанк зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи "VAB Банку", повідомили в пресслужбі регулятора за запитом Forbes.

А в компанії Бахматюка "Укрлендфармінг" сподіваються, що черговий суд поставить крапку в цій історії. Слідство не довело факти злочинної змови і завдання збитків державі, стверджують в компанії бізнесмена.