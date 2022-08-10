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Справа не в травмі. Луческу відверто пояснив зворотну заміну Гармаша проти "Штурма"

Фото: Мірча Луческу на прес-конференції (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Поведінка півзахисника Дениса Гармаша неабияк розчарувала головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу та призвела до зворотної заміни українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хавбек з'явився на полі на 82-й хвилині, замінивши Шепелєва. Проте, на старті овертайму Гармаш почав активно спілкуватися з арбітрами та суперниками, отримав жовту картку та був замінений Андрієвським уже на 99-й.

"Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. Із цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", – зізнався Луческу.

Окремо румунський фахівець відзначив двох оборонців, які додали активності "Динамо" після виходу на заміну – Караваєва та Вівчаренка. Керманич "біло-синіх" свідомо тримав їх на лаві запасних для підсилення гри.

"Стосовно Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та, як наслідок – зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану", – резюмував тренер.

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" побореться за путівку в груповий етап турніру з лісабонською "Бенфікою". Матчі з командою, кольори якої захищає вихованець киян Роман Яремчук, відбудуться 16/17 серпня і 23/24 серпня.

До слова, напередодні "Динамо" переграло "Штурм" в овертаймі матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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ДинамоМірча ЛуческуЛіга чемпіонів