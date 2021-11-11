Справа танкера Delfi: власника судна зобов'язали відшкодувати завдані навколишньому середовищу збитки

За його словами, рішення про відшкодування власником танкера Delfi збитку навколишньому середовищу виніс Господарський суд Одеської області, в якому розглядався позов Держекоінспекції.

Мальований додав, що за рішенням суду власник танкера повинен виплатити 16 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень). Суму збитку розраховувала Держекоінспекція.

"Така низька сума відшкодування-показник всієї недосконалості системи нормативно правового і законодавчого регулювання у сфері навколишнього середовища", - пояснив глава інспекції.

Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, розрахунок збитку за кілограм скинутих нафтопродуктів становить 329 доларів. За його словами, не покриває тих негативних довгострокових наслідків для моря, які заподіяні в результаті забруднення.