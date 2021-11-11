RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справа танкера Delfi: власника судна зобов'язали відшкодувати завдані навколишньому середовищу збитки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд зобов'язав власника танкера Delfi, потерпілого крах біля Одеси, відшкодувати шкоду, завдану навколишньому. Компанія повинна виплатити понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

За його словами, рішення про відшкодування власником танкера Delfi збитку навколишньому середовищу виніс Господарський суд Одеської області, в якому розглядався позов Держекоінспекції.

Мальований додав, що за рішенням суду власник танкера повинен виплатити 16 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень). Суму збитку розраховувала Держекоінспекція.

"Така низька сума відшкодування-показник всієї недосконалості системи нормативно правового і законодавчого регулювання у сфері навколишнього середовища", - пояснив глава інспекції.

Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, розрахунок збитку за кілограм скинутих нафтопродуктів становить 329 доларів. За його словами, не покриває тих негативних довгострокових наслідків для моря, які заподіяні в результаті забруднення.

Нагадаємо, восени 2019 року танкер Delfi затонув поблизу пляжу "Дельфін" в Одесі. В результаті пошкодження судна в море витекли нафтопродукти.

Відзначити, у справі танкера Delfi колишнього командира корабля морської охорони Одеського загону підозрюють у службовій недбалості.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаАвария