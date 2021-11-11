Справа танкера Delfi: власника судна зобов'язали відшкодувати завдані навколишньому середовищу збитки

Суд зобов'язав власника танкера Delfi, потерпілого крах біля Одеси, відшкодувати шкоду, завдану навколишньому. Компанія повинна виплатити понад 400 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.
За його словами, рішення про відшкодування власником танкера Delfi збитку навколишньому середовищу виніс Господарський суд Одеської області, в якому розглядався позов Держекоінспекції.
Мальований додав, що за рішенням суду власник танкера повинен виплатити 16 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень). Суму збитку розраховувала Держекоінспекція.
"Така низька сума відшкодування-показник всієї недосконалості системи нормативно правового і законодавчого регулювання у сфері навколишнього середовища", - пояснив глава інспекції.
Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, розрахунок збитку за кілограм скинутих нафтопродуктів становить 329 доларів. За його словами, не покриває тих негативних довгострокових наслідків для моря, які заподіяні в результаті забруднення.
Нагадаємо, восени 2019 року танкер Delfi затонув поблизу пляжу "Дельфін" в Одесі. В результаті пошкодження судна в море витекли нафтопродукти.
Відзначити, у справі танкера Delfi колишнього командира корабля морської охорони Одеського загону підозрюють у службовій недбалості.