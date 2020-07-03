У справі судді Вовка брали участь члени ВРП з можливим конфліктом інтересів, - "Схеми"

Фото: Павло Вовк (oask.gov.ua)

Попри конфлікт інтересів, члени ВРП не взяли самовідвід

У трьох членів Вищої ради правосуддя, які брали участь у розгляді справи судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, міг бути конфлікт інтересів. Попри це, члени ВРП не взяли самовідвід у справі.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми "Схеми".

У серпні 2019 року ВРП не підтримала клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення Вовка від здійснення правосуддя, адже суддя фігурував у кримінальній справі.

Журналісти з'ясували, що тодішній голова ВРП та доповідач у справі Володимир Говоруха раніше отримував позитивне судове рішення у приватній справі від суддівської колегії, членом якої був Вовк. За рішення суддівської колегії Говоруха отримав понад 500 тисяч гривень нібито недоотриманих зарплати та довічного грошового утримання.

Ще одне позитивне рішення Вовк ухвалював у приватній справі іншого члена ВРП - Віктора Шапрана, який розглядав питання щодо відсторонення Вовка від правосуддя. У 2012 році Вовк дозволив Шапрану не платити державі 14 тисяч гривень податків та зарахувати їх йому в дохід.

Також, конфлікт інтересів міг бути у нинішнього очільника ВРП Андрія Овсієнка, який також розглядав справу Вовка. Дружина Овсієнка напередодні проходила стажування в ОАСК, а Вовк мав призначити їй "коуча-наставника".

Журналісти надіслали запит до НАЗК та ВРП щодо можливого конфлікту інтересів, однак наразі відповіді не отримали.

Зазначимо, що у січні 2020 року скандальний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва. За повернення Вовка на посаду було віддано 39 голосів.

Нагадаємо, 26 липня в будівлі ОАСК відбулися обшуки, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка.

Після того, 30 липня Вовка викликали до Генпрокуратури для вручення підозри.

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Автор: Дмитро Левицький