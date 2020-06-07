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Справа Скрипалів: екс-розвідник з дочкою змінили імена і покинули Британію

Новини » В світі     07.06.2020 - 16:32
Справа Скрипалів: екс-розвідник з дочкою змінили імена і покинули Британію
Фото: поліція Британії (Jack Taylor/Getty Images)

Скрипалі перебралися у Нову Зеландію

Раніше отруєні колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія змінили імена і поїхали з Британії. Сім'я перебралася до Нової Зеландії.

Про це пише ВВС, посилаючись на газету Sunday Times.

Газета своєю чергою посилається на високопоставлені джерела в уряді Британії.

Зазначено, що перед відправленням у Нову Зеландію Скрипалі рік жили в безпечному місці в Британії. Вони перебували під захистом секретної розвідувальної служби (МІ-6).

Крім того, співрозмовник Sunday Times зазначив, що колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні.

Також наголошується, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами - Россом Кессіді і Мо. Зокрема, вони відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси торік.

Так, Сергія і Юлію Скрипаль виявили вдень 4 березня 2018 року в центрі англійського Солсбері на лавці в сквері без свідомості. Влада Великобританії звинуватила спецслужби РФ у спробі отруїти Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Підозрюваними назвали двох росіян, які в'їхали до Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Бошіров. Пізніше журналісти з'ясували, під цими іменами ховалися полковник ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією і Росією.

Нагадаємо, посол Великобританії в РФ Дебора Броннерт заявила, що справа Скрипалів може розслідуватися роками.

Як писало РБК-Україна, у справі отруєння Скрипалів був встановлений третій підозрюваний.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Російська ФедераціяВеликобританияотруєння
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