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Справа Шеремета: суд відмовився скасувати арешт Антоненка

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 16:45
Справа Шеремета: суд відмовився скасувати арешт Антоненка
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про арешт Андрія Антоненка, який є підозрюваним в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Антоненко залишиться під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення колегії суддів.

Зокрема, сьогодні колегія суддів відхилила скаргу захисту Антоненка. Таким чином, рішення Шевченківського райсуду Києва про продовження арешту залишилося без змін.

Нагадаємо, раніше захист просив Шевченківський райсуд відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, але клопотання було відхилено.

У січні колишній білоруський спецназівець Ігор Макар приїхав до України і дав свідчення у справі про вбивство Шеремета. Українська сторона заявила, що ця інформація може допомогти вийти на замовника злочину.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував її, тому що деяким людям загрожувала небезпека... я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, так як це може вплинути на хід розслідування", - зазначав Макар.

Крім того, він припустив, що розслідування справи Шеремета може "докорінно змінитися".

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Новини України Надзвичайні події подозреваемыеарештПавло Шеремет

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