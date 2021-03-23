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Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Автор: Андрій Козловський

Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Йому продовжили арешт щонайменше до 21 травня.

Відповідне рішення сьогодні прийняла суддя.

"Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку…по 21 травня. Продовжити строк дії…цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня… Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь… по 21 травня", - сказала суддя.

Так, суд залишив без задоволення клопотання адвоката Антоненка щодо пом’якшення запобіжних заходів. Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, в МВС заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Серед них військовий Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Раніше суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про допит діючих і колишніх високопоставлених чиновників у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ і колишнього генпрокурора.

Також повідомлялося, що секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

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Новини України Павло Шеремет
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