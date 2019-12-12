Вбивство Шеремета: у поліції розповіли, як вийшли на підозрюваних

Фото: Євген Коваль (РБК-Україна)

На підозрюваних вийшли при вивченні обставин кількох злочинів

Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета встановили в ході вивчення інших, на перший погляд, не пов'язаних між собою злочинів. Про це на брифінгу розповів заступник голови Національної поліції Євген Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, слідство вивчило обставини 35 схожих злочинів, але увагу привернули такі: підрив ЛЕП в Херсонській області невдалий замах на бізнесмена Михайла Чекурака у Косові Івано-Франківської області.

Слідство зацікавив одяг

Вивчаючи справу про підрив ЛЕП, організатором якого є чоловік з прізвисько "Нацик", слідство зацікавив інший чоловік зі специфічним знаком на одязі.

"Вивчивши коло знайомих "Нацика", правоохоронців зацікавив Андрій Антоненко, який проживає в Києві біля місця вбивства Шеремета. На фото в соцмережах у нього є схожий одяг, як у підозрюваного по справі", - зазначив Коваль.

Також слідчі встановили лікаря і волонтера Юлію Кузьменко і громадянина К. (псевдо "Електрик"). У них були спільні друзі, а останній володів навичками оперативної роботи.

Шеремета підірвали пристроєм, схожим з використаним при іншому замаху

За даними слідства, під час замаху в Косові був саморобний вибуховий пристрій майже ідентичне з тим, яким підірвали машину з Шереметом.

"Було встановлено авто, яке використовувався при закладення вибухівки, і особистість закладника. Так слідство встановило громадянина В. (псевдо "Пістолет"). Підозрювані - Владислав Грищенко (" Буча ") та Інна Грищенко ("Пума")", - зазначив Коваль.

Він також зазначив, що громадянин В. возив їх з Києва в Косів. Пізніше за автомобілем Грищенка приїхав громадянин К., і стало ясно, що між даними групами є зв'язок. Крім того, на суди по Грищенкам приходили їхні друзі та близькі, які раніше були в полі зору поліції.

Слідство встановило, що Юлія Кузбменко є співмешканкою громадянина К. Крім того, є ще громадянка Дубель, після цього почалося активне розслідування.

Розслідування підштовхнула повістка на допит

За даними слідства, після того, як громадянину В. вручили повістку на допит в якості свідка у справі Шеремета, він відразу повідомив про це Інні Грищенко. Вона, в свою чергу, зателефонувала чоловіку з псевдонімом "Пістолет", і на наступний день В. вчинив самогубство. Грищенко зателефонувала чоловіку в СІЗО і сказала, що "це на краще, так як він не вивіз Шеремета".

Увагу слідства привернула Яна Дугарь, яка підтримувала Грищенка в суді. Вона турбувалася тим, що слідчі могли знайти щось на неї за іншою адресою (мова йде про сім телефонів, сумку і книги сапера). Слідство насторожило, що у звичайній 26-річної дівчини є такі речі.

Дугорь здалася схожою на дівчину, яка фотографувала камери біля будинку Шеремета на телефон перед його вбивством. Цей телефон був без сім-карти і використовувався як фотоапарат. Кузьменко ("Лиса") теж почала переживати про можливі обшуки і обговорювала це з співмешканцем ("Електрик").

"Вдається відокремити осіб, підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко і подружжя Грищенко. Також слідством надано на експертизу відео поблизу вибуху і відео, де зафіксовано підозрюваних", - зазначив Коваль.

Бомбу під авто Шеремета заклала Кузьменко

За результатами експертиз, чоловік, який бере участь в закладенні вибухівки під авто Шеремета, - це Андрій Антоненко. А жінка, яка безпосередньо мінувала авто, це Юлія Кузьменко.

Телефони Антоненка з вечора 19 до ранку 20 липня були вимкнені, Кузьменко також в цей період телефоном не користувалася, що не є для неї характерним. Коваль наголосив, що принти на одязі Антоненка ідентичні тим, які на чоловіку, який закладав вибухівку.

Нагадаємо, раніше ветеран АТО Владислав Грищенко заявляв, що йому пропонували зізнатися в убивстві Шеремета.