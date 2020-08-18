Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненко вручили обвинувальні акти

Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти. Адвокати підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Про це повідомили адвокат Дугар Віталій Коломієць в Facebook і "Укрінформ".

Так, за словами адвоката Дугар, обвинувальний акт проти неї залишився у прокурора.

"У справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів у складі клопотання про закриття. Терпіти чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії брати участь не стали", - повідомив він.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні минулого року правоохоронці затримали за підозрою в його вбивстві трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Раніше повідомлялося, що суд відпустив Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, суд пом'якшив запобіжний захід Яні Дугар - їй дозволили зняти електронний браслет.