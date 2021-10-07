Справа Роттердам +: в суді позивача почала захищати колишня прихильниця законності формули

Вона нагадала, що 29 червня 2015 року указом Президента Петра Порошенка Агію Загребельську було призначено державною уповноваженою Антимонопольного комітету України, а вже 17 вересня вона підписалася під документом, в якому підтримала прийняття формули Роттердам+.

"Майже через два роки, 24 березня 2017 року, було порушено кримінальну справу за зверненням депутата Чумака від 21 лютого 2017 року. На той момент уповноважена АМКУ Загребельська не підтримувала Чумака, як не підтримувала його аж до свого звільнення вже новим президентом в липні 2019 року. За весь цей час детективи НАБУ не змогли знайти ні постраждалих від дії формули, ні збитків, ні хоч якоїсь бази, щоб передати справу до суду. Через що, ще рік тому, прокурори САП закрили справу. Вже в четвертий раз Чумак, детективи і група підтримки Коломойського в особі феросплавів намагаються цю справу воскресити через суд. Але поки можуть забезпечити тільки процес, а не результат. І ось уже в серпні 2021 року, будучи звільненою Володимиром Зеленським, Агия Загребельська виступила адвокатом в інтересах Віктора Чумака в суді проти закриття справи Роттердам+. Та сама Агія, яка 6 років тому поставила свій підпис під формулою. Якби хтось мав довгу пам'ять і аналізував те, що відбувається, то Загребельська в очах суспільства була б унтерофіцерською вдовою, яка сама себе відшмагала. Але за часів, коли один скандал змінюється блискавично іншим, пам'ять у народу коротка", - зазначила адвокат.

Дійсно, підставою для розробки Положення НКРЕКП стали Рекомендації АМКУ від 17 вересня 2015. Рішення АМКУ приймаються на його засіданнях шляхом голосування Головою Комітету та 8 державними уповноваженими. Агія Загребельська, як державна уповноважена, голосувала за прийняття рішення АМКУ про надання рекомендацій НКРЕКП по розробці порядку, прийняття якого є предметом цього кримінального розслідування.

Після цього, вже 24.02.2016 року АМКУ затвердив фінальну версію Постанови НКРЕКП.