Справа "Роттердам+" приречена на закриття через бездоказовість, - Вовк

Справу "Роттердам+" чекає чергове закриття через відсутність в ній жодних доказів вчинення злочину.

Про це заявив колишній підозрюваний в цій справі, екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк у Facebook.

"На минулому тижні САП своїм рішенням втретє закрило справу "Роттердам+", а сьогодні вийшли новини про чергове скасування закриття справи. Але хай не радіють - справа залишилась бездоказовою, безперспективною та політичною. А тому її чекатиме стільки закриттів, скільки знадобиться до повної перемоги", - заявив Вовк.

За його словами, рішення замголови САП Максима Грищука скасувати постанову прокурора про закриття справи повинне отримати юридичну оцінку.

"Скасування закриття руками в.о. керівника САП Грищука ще будуть вивчати юристи, але очевидним є нестримне бажання НАБУ тримати справу "живою" - сьогодні 6 роковини роботи пана Ситника на посаді директора НАБУ і 2/3 з них він присвятив цьому PR-шоу на підтримку Коломойського", - додав Вовк.