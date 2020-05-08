Справа проти Венедиктової: генпрокурор повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова звернулася в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у зв'язку з можливим конфліктом інтересів у порушеній проти неї справі про недекларування майна. Про це вона повідомила у відеозверненні, опублікованому прес-службою Офісу генпрокурора.

Також Венедиктова постановила про відвід керівника органу прокуратури і генпрокурора у даній справі.

"Заявник по справі - особа, яка фігурує в одному з виробництв Офісу генпрокурора. Саме тому, щоб уникнути маніпуляцій з цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та генерального прокурора у цьому виробництві", - повідомила вона.

Нагадаємо, днями Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок кримінальне провадження проти Венедиктової за недекларування дорогих годин. Справу розпочато на підставі постанови Вищого антикорупційного суду за заявою активіста Сергія Стерненко.

Також РБК-Україна писало, що судді Верховного суду звинуватили Венедиктову в тиску по справі Приватбанку. Судді розцінили заяви нового генпрокурора як спробу протиставити судову владу суспільству і державі в цілому. Дослівно Венедиктова заявляла, що прокурори відстоюють державні гроші в цій справі.