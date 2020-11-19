Справа проти "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі пальва Міноборони може бути замовною, - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Адвокат Масі Найєм не виключає, що скандальна справа НАБУ проти компанії "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі у 2016 році палива для потреб Міністерства оборони, може бути замовною.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Найєм наголосив, що його юридична компанія прагне розібратися чи дійсно це кримінальне провадження було відкрито за заявою колишньої народної депутатки Тетяни Чорновіл.

"Ми прагнемо розібратись, а хто ж все-таки стояв за відкриттям цього кримінального провадження: колишня народна депутатка Тетяна Чорновол чи… ні? Бо фактично даною справою вибили з ринку найдешевшого постачальника палива Міністерству оборони", - написав адвокат.

Він зазначив, що звертатиме увагу Вищого антикорупційного суду на інформацію з двох витягів з кримінального провадження про заявника і фабулу справи. За його словами, у зверненні Чорновол нібито немає нічого про закупівлю палива "Трейд Коммодіті".

"В обидвох витягах один і той же заявник - колишній народний депутат України Тетяна Чорновол. А от фабула в другому різко змінюється шляхом додавання двох останніх речень, що стосуються закупівлі палива Міністерством оборони у "Трейд Коммодіті". Тобто порушили справу на підставі депутатського звернення, направленого Тетяною Чорновол до НАБУ, в якому немає нічого про закупівлю палива та компанію "Трейд Коммодіті". Але, попри відсутність цієї інформації у депутатському зверненні, чомусь ці відомості там з’явились, а підстава відкриття провадження - не змінювалась. Після засідання обов’язково оприлюдню два витяги та звернення Т. Чорновол", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Масі Найєм заявив, що виступить адвокатом Володимира Трофименко, інвестора компанії "Трейд Коммодіті".