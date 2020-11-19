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Справа проти "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі пальва Міноборони може бути замовною, - адвокат

Київ, Четвер 19 листопада 2020 13:31
Справа проти "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі пальва Міноборони може бути замовною, - адвокат
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Адвокат Масі Найєм не виключає, що скандальна справа НАБУ проти компанії "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі у 2016 році палива для потреб Міністерства оборони, може бути замовною.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Найєм наголосив, що його юридична компанія прагне розібратися чи дійсно це кримінальне провадження було відкрито за заявою колишньої народної депутатки Тетяни Чорновіл.

Він зазначив, що звертатиме увагу Вищого антикорупційного суду на інформацію з двох витягів з кримінального провадження про заявника і фабулу справи. За його словами, у зверненні Чорновол нібито немає нічого про закупівлю палива "Трейд Коммодіті".

"В обидвох витягах один і той же заявник - колишній народний депутат України Тетяна Чорновол. А от фабула в другому різко змінюється шляхом додавання двох останніх речень, що стосуються закупівлі палива Міністерством оборони у "Трейд Коммодіті". Тобто порушили справу на підставі депутатського звернення, направленого Тетяною Чорновол до НАБУ, в якому немає нічого про закупівлю палива та компанію "Трейд Коммодіті". Але, попри відсутність цієї інформації у депутатському зверненні, чомусь ці відомості там з’явились, а підстава відкриття провадження - не змінювалась. Після засідання обов’язково оприлюдню два витяги та звернення Т. Чорновол", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Масі Найєм заявив, що виступить адвокатом Володимира Трофименко, інвестора компанії "Трейд Коммодіті".

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