Справа ПриватБанку. Суд проведе розгляд за позовом Боголюбова: дата

Суд у Києві у понеділок розгляне справу, пов'язану з ПриватБанком. Засідання заплановане за позовом колишнього акціонера банку Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

"Колишні власники не полишають спроб повернути акції ПриватБанку. У понеділок, 15 серпня 2022 року, Господарський суд міста Києва розгляне справу за позовом Геннадія Боголюбова до ПриватБанку, у якій колишній акціонер та партнер Ігоря Коломойського намагається повернути собі акції банку", - йдеться в повідомленні.

При цьому в релізі ПриватБанк заявляє, що спроби Геннадія Боголюбова оскаржити дійсність договору купівлі-продажу акцій суперечать приписам ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", який чітко забороняє витребування акцій від інвестора, яким виступила держава.

Крім того, там наголошують, що на момент подачі позову вже минув строк позовної давності.

"23 червня 2022 року суд зобов'язав пана Боголюбова надати відповіді на поставлені ПриватБанком питання, зокрема щодо причин пропуску позовної давності... Відповіді на питання ПриватБанку він не надав", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що в липні суд остаточно підтвердив законність націоналізації Приватбанку.

Додамо, що колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов вже неодноразово подав позови проти Міністерства фінансів та Національного банку України у справі щодо націоналізації фінустанови.