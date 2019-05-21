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Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передадуть в суд Дніпропетровської області

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 16:31
Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передадуть в суд Дніпропетровської області
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Справу передадуть в Покровський районний суд області

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передадуть в суд в Дніпропетровській області - в Покровський районний суд. Про це повідомив адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні у Херсонському міському суді. Сторона звинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням про передачу справи за підсудністю і той його задовольнив.

"Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю", - сказав адвокат.

Він додав, що справу було передано до суду разом з угодою про визнання винуватості всіх п'ятьох обвинувачених. Зазвичай в таких випадках, каже Дмитро Ільченко, проводиться тільки одне судове засідання з затвердженням рішення.

Нагадаємо, 20 травня суд виніс постанову про обрання запобіжного заходу Олексію Левіну, який є одним із фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк, у вигляді утримання під вартою.

31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

 

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