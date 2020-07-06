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Справу Пашинського направили до суду, йому вручили обвинувальний акт

Новини » Політика     06.07.2020 - 14:15
Справу Пашинського направили до суду, йому вручили обвинувальний акт
Фото: Сергій Пашинський (nfront.org.ua)

Пашинському інкримінують нанесення тяжких ушкоджень

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду справу колишнього нардепа Сергія Пашинського. Минулого тижня йому вручили обвинувальний акт у справі про напад на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в ГБР.

В бюро повідомили, що досудове розслідування у справі щодо Пашинського завершили 3 липня. Колишнього нардепа кількох скликань і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі про напад на Хімікуса.

"Справу направлена до суду на розгляд", - повідомили в ГБР.

В бюро додали, що Пашинському інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Сам колишній нардеп у Facebook підтвердив, що йому вручили обвинувальний акт, але назвав його "фейковим і сфальшованим". Він також опублікував відео того, як йому вручали документи.

Сфальшовані кримінальні справи проти політичних опонентів - фірмовий знак ЗЕвлади. Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій «справі Хімікуса». 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт. Пропоную всім переглянути, як це відбувалося.

Опубліковано Сергієм Пашинським Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, про завершення розслідування справи Пашинського повідомлялося ще в квітні 2020 року.

Йдеться про інцидент в новорічну ніч з 2016 на 2017 рік. Тоді в Київській області стався конфлікт між на той момент діючим нардепом і В'ячеславом Хімікусом. В результаті Пашинський вистрілив з пістолета марки Glock, постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Пашинський заявляв, що діяв в рамках самооборони, і влітку 2017 року Генпрокуратура закрила кримінальну справу. Однак за кілька місяців Печерський райсуд зобов'язав її відновити розслідування.

У жовтні 2019 року Пашинського затримали і взяли під варту, але надалі його відпустили під домашній арешт.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Сергій ПашинськийнападСтрільба
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