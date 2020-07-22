СБУ затримала екс-співробітника, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка

Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Затримано колишнього співробітника контррозвідки Андрія Байдалу

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника контррозвідки Андрія Байдалу (позивний "Швед"). Йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

Зазначимо, ряд видань 8 липня повідомили про обшуки у представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і затримання колишнього співробітника СБУ.

У відповіді на запит РБК-Україна СБУ підтвердила, що затриманий - Андрій Байдала.

"Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваній громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді відомства.

Фото: відповідь СБУ

СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.

Примітно, що в червні 2019 російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" назвали організаторами вбивства ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом співробітника департаменту контррозвідки СБУ Андрія Байдалы.

Нагадаємо, ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року в результаті вибуху в одному з кафе в центрі окупованого Донецька.

В СБУ заявляли, що вбивство Захарченка могло стати результатом внутрішніх "розборок" або зачистки з російської сторони; офіційний Київ стверджував, що Україна була зацікавлена в тому, щоб Захарченко був живий.