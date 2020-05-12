Справу Онищенка призначено до розгляду, заочний процес стартує 13 травня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив справу Олександра Онищенка (колишнього нардепа) до розгляду по суті, судовий процес розпочнеться 13 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у так званій "газовій справі" Онищенка та його фінансового директора.

Також повідомляється, ВАКС закрив кримінальне провадження в частині фіктивного підприємництва, оскільки стаття була декриміналізована. На сьогодні Онищенку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів) і так далі.

"За результатами підготовчого засідання суд призначив зазначену справу до розгляду по суті. Дата засідання - 10:00 13 травня 2020", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ВАКС доручив забезпечити Онищенка безкоштовним адвокатом, оскільки його захисники ігнорували засідання суду, чим зривали підготовче засідання.

Онищенко звинувачується в організації "газових схем". На сьогодні він знаходиться в Німеччині, де затриманий за запитом української сторони. Однак німецька сторона досі не винесла рішення про його екстрадицію. Онищенко покинув країну влітку 2016 року.