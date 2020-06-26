Справа Януковича: колишнього главу Генштабу підозрюють у держзраді

Колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Замані повідомили про підозру. Його підозрюють у скоєнні державної зради спільно з екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Слідство вважає, що Замана діючи у змові з колишнім президентом Януковичем та двома екс-міністрами оборони у період з 2012 по 2014 рік цілеспрямовано знижували обороноздатність України. В подальшому такі дії призвели до анексії Криму Росією.

"Таким чином, високопосадовці надали іноземній державі - Російській Федерації та її представникам, допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - зазначили в прокуратурі.

Зазначимо, Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ у період з 18 лютого 2012 по 19 лютого 2014 року. В ніч на 26 лютого 2019 року Замана був заарештований за підозрою у держзраді, а вже у травні того ж року вийшов під заставу.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру у вчиненні держзради Януковичу та екс-міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Перед цим ДБР викликало Януковича на допит у справі Замани.