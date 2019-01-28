Справа Ноздровської: прокуратура відмовила захисту у ряді клопотань про слідчі дії

Адвокат заявив про велику кількість звернень щодо проведення додаткового розслідування

Прокуратура отказала защитникам семьи правозащитницы Ирины Ноздровской на часть ходатайств об осуществлении следственных действий. Об этом сообщил адвокат по делу об убийстве Ноздровской Александр Панченко во время заседания ВСК в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, секретарь ВСК Елена Сотник спросила у адвокатов, подавали они ходатайство в прокуратуру о проведении дополнительных следственных действий.

"Можете сказать, в ходе расследования вами подавались ходатайства об осуществлении дополнительных следственных действий, и было ли постановление об отказе. Если было, можем ли мы ознакомиться с обоснованием этого отказа?" - спросила Сотник.

Отвечая на вопрос секретаря, защитник семьи Ноздровских заявил, что подавал ходатайство о проведении дополнительных следственных действий по делу.

"У нас очень много подавалось ходатайств на осуществление следственных действий на предварительном расследовании. На часть из них был отказ, пока я не могу сказать сколько. Но очень много было ходатайств... Неоднократно и мы, и дочь Ноздровской обращались и к прокурору области, и к его заместителям. Очень много обращались для того, чтобы провели дополнительное расследование. Очень много было допрошено свидетелей", - отметил защитник.

Напомним, Временная следственная комиссия парламента по нападениям на активистов может способствовать началу нового досудебного расследования по уголовному делу об убийстве Ирины Ноздровской.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест обвиняемого в убийстве Ноздровской Юрия Россошанского.

Добавим, в октябре прошлого года адвокат семьи правозащитницы Панченко заявил, что не получал сообщения о назначении предварительного заседания по обвинению Юрия Россошанского.