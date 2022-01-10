Справу нардепа Гео Лероса направили до суду

Правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, якому інкримінують хуліганство та невиконання судового рішення. Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про народного депутата Гео Лероса. Він під час свого виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.

«Ви — головний зрадник у країні!» — так депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни Ради назвав (https://t.co/A2xNPTmwX4) Зеленського, який був присутнім на засіданні, і показав йому середній палець. Тепер фракція «слуг» просить регламентний комітет оцінити поведінку депутата pic.twitter.com/xVLMrC37fS — hromadske (@HromadskeUA) November 4, 2021

Окрім хуліганства, нардепу також висувають невиконання рішення суду, який зобов'язав його видалити публікацію зі сторінки в соцмережі. Цю публікацію суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію.

Санкції статтей, які інкримінують Леросу, передбачають покарання від штрафу у розмірі 500-4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років.