Справа МН17: суд у Нідерландах відмовив у повторному запиті даних у НАТО

Проходить нове засідання суду у справі збиття літака рейсу МН17
Сьогодні в Нідерландах проходить десяте засідання суду у справі збиття літака рейсу МН17. Суд відхилив прохання захисту підозрюваних про повторний запит супутникових даних у НАТО.
Про це повідомили судді під час засідання.
Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні. Зокрема, вони вимагають приділити більше уваги альтернативним версіям катастрофи, а також допитати близько 100 свідків та експертів.
Нідерландські прокурори вважають недоцільними заяви про незавершене розслідування.
Відзначимо, раніше адвокат підозрюваного Олега Пулатова Сабіне тен Дуссхате заявила, що захист запросить радіолокаційні дані з радарів Краматорська, Буровий, Крейдяний, Чугуєва і якщо вони недоступні, то запросить суд наказати прокуратурі продовжити подальше розслідування за цими радіолокаційним даними.
Втім, прокуратура Нідерландів заявила, що повторне розслідування радіолокаційних даних з українських радарів не потрібно.
Нагадаємо, адвокати росіянина Пулатова поставили під сумнів основну версію слідства по справі МН17.
Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.
Автор: Анастасия Рокитна