Справа MH17: стало відомо, коли продовжиться судовий процес

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення. Стало відомо, коли адвокати обвинуваченого Олега Пулатова дадуть відповідь на звинувачення проти свого підзахисного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Суд у Гаазі у справі про збитий пасажирський літак "Боїнг" рейсу MH17 виділив три тижні для їхнього позову.

За даними журналістки, яка присутня на суді, 7 березня 2022 року адвокати Пулатова дадуть відповідь на звинувачення.

Зазначимо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що в листопаді цього року прокурори в Гаазі скажуть свою заключну промову у справі про збитий в 2014 році пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній". Вирок у справі MH17 очікується в кінці 2022 року, сказала вона.

Нагадаємо, на суді прокурори заявили, що так звана "ДНР" влаштувала терор у 2014 році на Донбасі, а бойовики не мали права застосувати "Бук".

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року в розпал боїв на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.