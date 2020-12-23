ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти екс-голови СБУ

Київ, Середа 23 грудня 2020 12:12
Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти екс-голови СБУ
Фото: Олександр Якименко (politeka)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України. Він переховується від органів слідства та суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Це означає, що слідчі можуть провести розслідування заочно. Дозвіл надано у кримінальному провадження за підозрою еск-президента України Віктора Януковича та колишніх топ-посадовців у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів. А також їх підозрюють у перевищені службових повноважень.

Зазначимо, під час Революції Гідності головою Служби безпеки був Олександр Якименко.

Нагадаємо, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченка.

Зазначимо, більш докладно про роки розслідувань цієї справи в матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МайданОлександр Якименко

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся