Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти екс-голови СБУ

Фото: Олександр Якименко (politeka)

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України. Він переховується від органів слідства та суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Це означає, що слідчі можуть провести розслідування заочно. Дозвіл надано у кримінальному провадження за підозрою еск-президента України Віктора Януковича та колишніх топ-посадовців у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів. А також їх підозрюють у перевищені службових повноважень.

Зазначимо, під час Революції Гідності головою Служби безпеки був Олександр Якименко.

Нагадаємо, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченка.

Зазначимо, більш докладно про роки розслідувань цієї справи в матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".