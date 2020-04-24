По справі Майдану провели слідчі експерименти зі свідками

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти зі свідком із числа екс-правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Мова йде про кримінальне провадженні за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції гідності.

Фото: місце експерименту (gp.gov.ua)

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості. Також було з’ясовано обставини їх переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї.

Також у прес-службі ДБР повідомили, що слідчі провели 4 експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві, два з яких проведено спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, суд заочно заарештував экс-заступника голови Служби безпеки України за підозрою в причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти учасників Евромайдана.

Також ДБР повідомило про підозру колишнього керівника спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року. Вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу.