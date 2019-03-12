Справа Мартиненка: суд не повернув відстороненого прокурора

Суд дослідив два томи справи Мартиненка

Шевченковский райсуд Киева не вернул прокурора САП Андрея Перова в состав государственного обвинения в деле экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом сообщает СПА на странице в Facebook.

Суд исследовал два тома дела Мартыненко - в частности доказательства, предоставленные стороной обвинения в отношении закупки уранового оксидного концентрата ГП "Востгок" у австрийской фирмы Steuermann.

"По результатам рассмотрения заявления руководителя САП Назара Холодницького о пересмотре решения суда, которым прокурор Андрей Перов был отстранен от участия в деле, судом принято решение об оставлении заявления без удовлетворения", - говорится в сообщении

Следующее заседание по данному делу состоится в 9 часов 19 марта.

Напомним, Холодницкий подал в суд заявление об отводе прокурора по делу Мартыненко.

Отметим, в начале августа Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции вернуть на доработку прокурорам дело Николая Мартыненко. Кроме Мартыненко обвинительный акт касается еще пяти фигурантов. Это руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило, гендиректор ГП "Восточный ГОК" Александр Сорокин, первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец и руководитель дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерий Васильков.