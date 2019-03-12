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Справа Мартиненка: суд не повернув відстороненого прокурора

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 15:42
Справа Мартиненка: суд не повернув відстороненого прокурора
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Суд дослідив два томи справи Мартиненка

Шевченківський райсуд Києва не повернув прокурора САП Андрія Перова до складу державного обвинувачення у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка. Про це повідомляє СПА на сторінці у Facebook.

Суд дослідив два томи справи Мартиненка - зокрема докази, надані стороною обвинувачення стосовно закупівлі уранового оксидного концентрату ДП "СхідГЗК" в австрійської фірми Steuermann.

"За результатом розгляду заяви керівника САП Назара Холодницького про перегляд рішення суду, яким прокурор Андрій Перов був відсторонений від участі в справі, судом прийнято рішення про залишення заяви без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання у даній справі відбудеться о 9 годині 19 березня.

Нагадаємо, Холодницький подав до суду заяву щодо відводу прокурора у справі Мартиненка. 

Зазначимо, на початку серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу Миколи Мартиненка. Крім Мартиненка обвинувальний акт стосується ще п'ятьох фігурантів. Це керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило, гендиректор ДП "Східний ГЗК" Олександр Сорокін, перший заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелому, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець і керівник дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатому" Валерій Васильків.

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