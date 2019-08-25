Справа Мартиненка: Ситник звинуватив депутатів та міністрів в тиску на суд

Під час обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на суд тиснули 18 нардепів та 3 діючих міністри. Про це заявив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в ефірі "Українського радіо".

За словами Ситника, народні депутати та міністри, перебуваючи в залі судового засідання, здійснювали "безпосередній тиск на суддю".

"Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще й про незахищеність суддів перед певними процесами. Повертаючись до справи Мартиненка - коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю", - заявив глава НАБУ.

Він додав, що за таких умов "дуже важко здійснювати правосуддя". Також Ситник наголосив, що ще жоден виправдувальний вирок за провадженнями НАБУ не набрав чинності.

"Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція", - зазначив він.

Нагадаємо, що екс-нардепа Миколу Мартиненка звинувачують у витрачанні коштів державного підприємства "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат". Суд щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка відбувся 22 квітня 2017 року. Тоді Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для Мартиненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у 300 млн гривень.