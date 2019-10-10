Справа квартир для Нацгвардії: суддя антикорсуду пояснила рішення щодо Микитася

Суддя-спікер Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко пояснила рішення суду щодо відпущення під заставу колишнього нардепа Максима Микитася, який фігурує у справі про квартири для Національної гвардії. Про це передає прес-служба ВАКС.

Зокрема, 8 жовтня 2019 було оприлюднено повний текст ухвали про застави колишньому народному депутату (Максиму Микитасю, - ред.) у справі про заволодіння нерухомістю Національної гвардії. Микитася 4 жовтня 2019 відпустили під заставу у розмірі 5,5 млн гривень. Натомість сторона обвинувачення просила заставу у розмірі 300 000 000 гривень.

Відмову арештувати підозрюваного суддя пояснила тим, що досудове розслідування злочину тривало рік.

"При цьому в травні 2019 року були оголошені перші підозри посадовим особам ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Це дозволяло підозрюваному припустити, що йому також може бути повідомлено про підозру. Однак з травня 2019 року підозрюваний неодноразово перебував за кордоном і завжди повертався в Україну. Він не перевозив родину і не перевів свої активи за кордон, що вказує на його намір перебувати в Україні", - зазначили в прес-службі.

У суді додали, що прокурор мав би довести наявність ризиків, зокрема, ризик переховування підозрюваного, його впливу на свідків, знищення доказів,

"У даному випадку, сторона обвинувачення не довела відповідних ризиків, які б свідчили, що єдиним достатнім запобіжним заходом є саме тримання під вартою. Обвинувачення не надало слідчому судді доказів того, що підозрюваний зловживав своїми правами чи ухилявся від викликів та явки до органів досудового розслідування", - уточнили в антикорсуді.

Щодо застави, то при визначенні її розміру слідчий суддя врахував дані про особу підозрюваного, його вік, його сімейний стан, міцні соціальні зв’язки, майновий стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а також те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесено до категорії особливо тяжких.

"Заявлений обвинуваченням розмір застави у розмірі 300 000 000 гривень слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам. Також в цій справі неможливо було прирівняти розмір застави до суми ймовірної шкоди, яка покладена в основу підозри, так як реальних коштів товариство не отримувало, земельна ділянка, на якій будувався житловий будинок для військовослужбовців не перейшла у власність товариства або підозрюваному", - роз'яснює суддя-спікер.

У суді додали, що підозрюваний зобов’язався прибувати за першим викликом детектива, слідчого судді, прокурора, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними або свідками, здати свої паспорти, та носити електронний засіб контролю.

"У випадку порушення будь-якого з цих зобов’язань особа може бути взята під варту", - підсумувала Віра Михайленко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном. Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю Національної гвардії України.

Нацгвардія повинна була отримати в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць у житловому комплексі, однак у 2016-2017 рр.. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").