Справа Кожари: на одязі його дружини знайшли сліди від пострілу

Експертиза виявила сліди від пострілу на одязі дружини Леоніда Кожари, який заарештований за підозрою у вбивстві колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство. Інфо".

За даними журналістів, після смерті Старицького одяг Леоніда Кожари та його дружини Марини Козерод віддали на експертизу. У висновках експертів значиться, що на одязі і тілі Кожари не знайшли ані слідів крові Старицького, ані слідів від пострілу.

У той же час на спортивній кофті, в яку в день вбивства була одягнена Козерод, експерти виявили дифеніламін, який може свідчити про наявність слідів від пострілу. Журналісти зв'язалися з прокурором у цій справі, який відмовився відповідати усно на питання.

"Слідство. Інфо" зв'язувалося з Мариною Козерод напередодні затримання її чоловіка. Однак жінка не захотіла спілкуватися і пояснити, як на її одязі в той вечір з'явилися сліди від пострілу. При цьому вже після затримання Кожари її свідчення змінилися.

За даними джерел, суд допитував її в закритому режимі. У нових показаннях Козерод вказує, що коли її чоловік був на другому поверсі, Старицький нібито дістав з шухляди пістолет і хотів вийти на вулицю постріляти. Козерод намагалася його зупинити і хапала за руки, нібито в цей момент і стався постріл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на суді по справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера".

Втім, на сьогодні колишній міністр закордонних справ України перебуває під вартою за підозрою у вбивстві Старицького.