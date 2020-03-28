Справа Гандзюк вийшла на фінішну пряму перед тим, як мене усунули від повноважень, - Трепак

Заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк вийшла на фінішну пряму перед тим, як у нього забрали відповідні повноваження. Про це він розповів "Дзеркалу тижня".

Відзначимо, 27 березня Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генпрокурор Ірина Венедиктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників.

"Зокрема, у мене забрано керування діяльністю двох департаментів, які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", і справах, які розслідуються слідчими СБУ ... Такий перерозподіл повноважень є способом впливу на мене та втручання у здійснення мною повноважень прокурора", - вважає він.

За його словами, перерозподіл повноважень між заступниками робить неможливим подальше виконання його повноважень в "справах Майдану" і у справі про вбивство Гандзюк.

"Таким чином, мене фактично усунули від всіх ключових справ, якими я займався до сьогодні. При чому моє фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" сталося тоді, коли в ньому ми вийшли на фінішну пряму", - зазначив Трепак.

Він також назвав затвердження генпрокурора Венедиктової, що за ним залишаються його ключові справи, "просто словами".

Нагадаємо, Трепак прийшов в Офіс генпрокурора у жовтні 2019. До цього з 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника глави СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.