Справа Гандзюк: суд зменшив заставу Мангеру

Шевченківський районний суд Києва зменшив заставу за голову Херсонського облради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про розповів його адвокат Дмитро Ільченко в коментарі РБК-Україна.

Ільченко зазначив, що 1 350 000 гривень застави, які залишились, будуть повернуті адвокатам в автоматичному режимі.

"Тільки що суд задовольнив наше клопотання і зменшив заставу до 1 152 600 грн", - повідомив він.

Захист ініціював зменшення суми застави в зв'язку з перекваліфікацією підозри Мангеру і максимально можливою ​​санкцією покарання.

"Раніше Мангеру загрожувало довічне, а по новій підозрі - 10 років позбавлення волі, відповідно повинен був бути змінений рівень суми застави", - сказав він.

Ільченко підкреслив, що справа проти голови Херсонської облради призупинена на час розшуку ще одного фігуранта - крмінального авторитету Олексія Левіна (Москаленко).

Нагадаємо, начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар заявив , що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до сприяння виїзду за кордон організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Також говориться про те, що крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були і інші замовники злочину.

Додамо, що 1 серпня минулого року на Катерину Гандзюк напали. На неї вилили літр сірчаної кислоти. Чотири місяці вона пролежала у лікарні і там померла.