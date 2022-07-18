RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на два місяці

Фото: Владислав Мангер, фігурант справи Гандзюк (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Обвинувачені у вбивстві активістки Катерини Гандзюк колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер та Олексій Левін залишаться під вартою до 19 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.

"Мангер і Левін залишаються в СІЗО до 19.09", - сказано у дописі.

Нагадаємо, напад на активістку стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку у Херсоні. Гандзюк облили сірчаною кислотою, опіками було уражено 40% тіла. Дівчину доставили у реанімаційне відділення, але 4 листопада вона померла.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Ігор Павловський заявив, що ініціатором нападу був Мангер. Він сказав, що чоловік замовив вбивство Сергію Торбіну.

Додамо, що Торбина в 2019 році засудили до 6,5 років в'язниці за напад на Гандзюк. Крім нього покарання відбувають Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катерина Гандзюк