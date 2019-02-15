Справа Гандзюк: Ляшко вимагає дострокового розпуску Херсонської облради

Фото: Олег Ляшко (з відкритих джерел)

Ляшко зареєстрував відповідний проект постанови

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав до відповіді депутатський корпус Харківської облради, який не підтримав відставку голови ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації замовного вбивства громадської активістки Катерини Ганзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

Зокрема, Ляшко зареєстрував проект постанови Верховної ради про дострокове припинення повноважень депутатів і розпуск облради. На думку Ляшка, ці депутати не мають морального права приймати будь-які подальші рішення.

"Звертаюся до всіх колег з БЮТ, БПП, інших фракцій, на наступному пленарному тижні негайно проголосувати постанову і розпустити Херсонську обласну раду. Якщо депутати втратили мораль, якщо на чолі обласної ради стоїть голова, якого звинувачують в організації вбивства, і він сам не вважає за потрібне залишити свій пост, значить всіх їх необхідно розпустити", - заявив Ляшко.

8 лютого, в ході пленарного засідання, голова Херсонського ради поставив на голосування питання про відсторонення його від посади і винесення недовіри голові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву. З 54 зареєстрованих у сесійній залі депутатів, у голосуванні взяли участь 11 осіб. Таким чином, рішення не було прийнято.

31 липня 2018 року на в.о. керуючий справами Херсонської міськради, відому активістку Катерину Гандзюк було скоєно замах. Жінку облили сірчаною кислотою. 4 листопада 2018 року, в результаті отриманих травм, Гандзюк померла в одній з київських лікарень.

11 лютого прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що підозру в організації вбивства активістки вручено голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру за місцем проживання. Сарган повідомила, що Мангер буде доставлений в Печерський районний суд Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.