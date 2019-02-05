Справу за фактом ДТП з акторами "Дизель шоу" направлено до суду

Правоохоронці завершили слідство у справі аварії

Правоохранители завершили следствие по делу дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием актеров "Дизель шоу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что расследование по делу о ДТП завершено. Дело направлено в суд, вина водителя автобуса доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал.

Как оказалось, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Согласно ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, в Киевской области 20 октября в результате столкновения автобуса, в котором находились актеры "Дизель шоу", с грузовиком погибла актриса Марина Поплавская.

Авария произошла в 05:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила (Киевская область). По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan, в котором находились актеры "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

Водитель автобуса был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.