Справу за фактом ДТП з акторами "Дизель шоу" направлено до суду

Фото: ДТП з участю "Дизель шоу" (fb.com - pol.kyivregion)

Правоохоронці завершили слідство у справі аварії

Правоохоронці завершили слідство у справі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю акторів "Дизель шоу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляється, що розслідування у справі про ДТП завершено. Справу направлено до суду, вина водія автобуса доведена. Водій співпрацював зі слідством, свою вину повністю визнав.

Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху") Кримінального кодексу України, винуватцеві ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, у Київській області 20 жовтня в результаті зіткнення автобуса, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", з вантажівкою загинула актриса Марина Поплавська.

Аварія сталася у 05:55 на 28 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла (Київська область). За попередніми даними поліції, водій автобуса Neoplan, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем MAZ.

Водій автобуса був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.